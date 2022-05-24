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Bartın'da öğrenciler ve firmalar "8. Kariyer ve İstihdam Günleri"nde buluştu

24.05.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da öğrenciler ve firmalar "8. Kariyer ve İstihdam Günleri"nde buluştu

Bartın'da kariyer imkanlarının artırılmasını, işveren, öğrenci ve mezunların bir araya getirilmesini hedefleyen "8. Kariyer ve İstihdam Günleri" başladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce Kutlubey yerleşkesindeki kütüphanenin konferans salonunda düzenlenen programın açılışında bir konuşma yapan Vali Nurtaç Arslan, etkinliği, ülkenin istihdam politikaları açısından oldukça değerli bulduğunu söyledi.

Öğrencileri ve potansiyel işverenleri buluşturma amacı taşıyan etkinliğin yöneticilerin ve başarılı iş insanlarının kariyer öykülerinin gençlere aktarılmasını sağlayacağını aktaran Arslan, "Panel, öğrencilere model olabilecek, kariyer çizgilerinin oluşturulması yönünde önemli katkılar sunacaktır." dedi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da dünyadaki en pahalı yatırımın insana yapılan olduğunu belirterek, rekabetin hiç olmadığı kadar üst seviyede olduğunu aktardı.

Uzun, "Bunun farkında olarak 81 ilden ve 69 farklı ülkeden Bartın'a gelerek bizleri tercih eden öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak mezun olmaları için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimize güçlü akademik ve idari insan kaynağımızla verdiğimiz eğitimin yanı sıra kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek bu gibi etkinliklerle de ufuklarını açıyoruz." dedi.

- Vali Arslan, söyleşide mesleki tecrübelerini paylaştı

Kariyer ve İstihdam Günleri'nin birinci oturumunda Vali Arslan ile Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak tarafından "Kariyer Yolculuğunda Tecrübe Paylaşımı" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide mesleki tecrübelerini paylaşan Arslan, doğru atılacak adımlar ve sabırla başarıya ulaşabileceğini belirterek, geleceğe değer katma noktasında tavsiyelerde bulundu.

Başsavcı Kaynak da öğrencilere gelecek planlamaları için önerilerini paylaştı.

BARÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Umut Saraç ile İŞKUR İl Müdürü Ali Solak'ın da konuşma yaptığı etkinlikte, Bartın ve bölgenin önde gelen firmaları stant açtı. Stantları gezen öğrenciler ve mezunlar, firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda bilgi aldı.

İki gün sürecek etkinlikte 8 oturumda 11 ayrı söyleşi gerçekleştirilecek.

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