Bartın'da otomobiliyle tıra çarpan amatör futbolcu yaşamını yitirdi

Bartın'da otomobiliyle çimento yüklü tıra çarpan amatör futbolcu hastanede hayatını kaybetti.

Geçen sezon Zonguldak 1. Amatör Küme takımlarından Çaycuma Nebioğlu Gençlikspor'da forma giyen Sercan Aydeniz'in (30) kullandığı 74 AAL 155 plakalı otomobil, Gölbucağı Mahallesi'nde park halindeki 06 FU 1904 plakalı tırın çimento yüklü silobas dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil alev almaya başladı. Çevredekiler tarafından kurtarılan Aydeniz, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydeniz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.



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