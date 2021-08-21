YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da selden kurtulan Kezban Arslan, yaşadığı korku dolu anları anlattı:

Bartın'da selden kurtulan Kezban Arslan, yaşadığı korku dolu anları anlattı:

21.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sel suları 1-1,5 metre yükseldi. Sular eve girmesin diye kapıları kapatmıştım ama Allah'tan kapıları sökmüş, evin altından, pencerelerden akıp gitmiş. Eğer su evin altından akıp gidemeseydi ev yıkılırdı" - "Bütün yiyeceklerimiz, odunumuz, kömürümüz alt kattaydı. Hepsi çamurun içinde kaldı. Seramız, bağımız, bahçemiz, her şeyimiz gitti"

SELİM BOSTANCI - Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen sel felaketine evde yalnızken yakalanan Kezban Arslan, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde oturan Arslan (58), eşinin Karabük'te görevli olması nedeniyle 11 Ağustos'taki sel felaketine evde yalnız yakalandı.

Suların yükselmesiyle evinin zemin katı su dolunca büyük korku yaşayan Arslan, kaçacak yeri olmadığı için çaresizce selin etkisini yitirmesini bekledi.

- "Dua ettim, başka çarem yoktu"

Kezban Arslan, AA muhabirine, afette bahçe ve seraları ile bazı eşyalarını kaybettiğini aktararak, şunları söyledi:

"Evimize yaklaşık 100 metre mesafedeki köprü tıkandı, hem dağdan hem dereden gelen sel suları evimizin önünde yükselmeye başladı. Büyük bir hışırtı, gürültü sesi vardı. Kaçacak yerimiz yoktu. O sırada Karabük'te görev yapan eşimi aradım, 'Ev sele gidiyor.' dedim, bana, 'Çatıya çık.' dedi. Merdiven olmadığı için çatıya çıkamadım. Sürekli balkondan aşağı selin durumuna baktım, dua ettim, başka çarem yoktu. Telefonun ışığıyla merdivenlere bakıyorum, sel suları yükseliyor. Bir taraftan 'Acaba sel evi yıkar mı?' diye korkuyorum. Yardım istesem kimden isteyeceğim, herkes aynı durumda, o suyun içine kim girecek de beni kurtaracak ?"

- "Su, evin altından akıp gidemeseydi ev yıkılırdı"

Arslan, daha önce böyle bir afet yaşamadığını vurgulayarak, "Sel suları 1-1,5 metre yükseldi. Sular eve girmesin diye kapıları kapatmıştım ama Allah'tan kapıları sökmüş, evin altından, pencerelerden akıp gitmiş. Eğer su evin altından akıp gidemeseydi ev yıkılırdı. İçi konserve dolu buzdolabı bile suyun içinde yüzmüş. Bereket versin gelen su camlardan, kapılardan çıkmış. Öyle olmasaydı, duvarları patlatırdı." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı korkuyu unutmasının mümkün olmadığını dile getiren Arslan, "Bütün yiyeceklerimiz, odunumuz, kömürümüz alt kattaydı. Hepsi çamurun içinde kaldı. Seramız, bağımız, bahçemiz, her şeyimiz gitti." dedi.

Sel sonrasında çamur temizleme çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür eden Arslan, "Sel afeti sonrası ekipler geldi, evimin alt katındaki belki tonlarca çamuru temizledi. En büyük derdim oydu. Sağ olsunlar, Allah onlardan bin kez razı olsun. Onlara ne kadar teşekkür etsem az." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinayetten sonra çiğ yiyip nargile içmişCinayetten sonra çiğ yiyip nargile içmiş
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Bartın'da selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandıBartın'da selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı
Anahtar Kelimeler:
sel

Bartın Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:58
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Bartın Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cumartesi

Feza Eczanesi
Merkez
Kutlar Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Kaleşah Eczanesi
Amasra
Kozcağız Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.