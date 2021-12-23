YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın’da taşımalı eğitime buzlanma nedeniyle yarın ara verildi

Bartın’da taşımalı eğitime buzlanma nedeniyle yarın ara verildi

23.12.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da taşımalı eğitime buzlanma nedeniyle yarın ara verildi

Bartın’da, yoğun kar yağışı sonrası don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullara yarın ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, İilimizde bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
Bartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı ekiplerce kurtarıldıBartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı ekiplerce kurtarıldı

Bartın Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:35
Sabah
08:08
Öğle
12:55
İkindi
15:11
Akşam
17:31
Yatsı
18:59

Bartın Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Müge Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Müge Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.