Bartın’da taşımalı eğitime buzlanma nedeniyle yarın ara verildi

Bartın’da, yoğun kar yağışı sonrası don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullara yarın ara verildi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.
Açıklamada, İilimizde bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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