YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da ulaşım bağlantısı kesilen köye TSK helikopteri ile gıda yardımı yapıldı

Bartın'da ulaşım bağlantısı kesilen köye TSK helikopteri ile gıda yardımı yapıldı

29.06.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da ulaşım bağlantısı kesilen köye TSK helikopteri ile gıda yardımı yapıldı

Bartın'da ulaşım bağlantısı kesilen köye TSK helikopteri ile gıda yardımı yapıldı

Bartın'da sağanak sonrası meydana gelen selin köprüyü yıkması nedeniyle ulaşımın kesildiği Kozcağız beldesi Şarköy köyüne Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle ihtiyaç malzemesi getirildi.

İl genelinde 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde Kozcağız beldesine bağlı Şarköy köyü Boğaz Mahallesi Köprüsü yıkıldı.

Köprünün yıkılmasının ardından Şarköy köyü ile ulaşım bağlantısı kesilirken, köye TSK'ye ait helikopterle gıda ve ihtiyaç malzemesi getirildi.

Köyde, düzlük çimenli bir araziye inen helikopterden ekiplerce indirilen malzemeler, daha sonra alanda bekleyen köy sakinlerine dağıtıldı.

Yine aynı köye sarp arazilerden ulaşan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de dün gıda malzemesi dağıtmıştı.

Öte yandan yıkılan köprünün yerine askerler tarafından yarın seyyar köprü getirileceği ve köprü kurma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'da ırmağın taşmasıyla kapanan cadde trafiğe açıldıBartın'da ırmağın taşmasıyla kapanan cadde trafiğe açıldı
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezasıGaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Van-İran sınırının güvenliği için yeni araç takviyesiVan-İran sınırının güvenliği için yeni araç takviyesi
Anahtar Kelimeler:
sel

Bartın Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
20:36
Yatsı
22:29
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.