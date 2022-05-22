Bartın'da üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane kazandırdı

​​​​​​​Bartın'da kendi imkanlarıyla kitap toplayan üniversite öğrencileri, köy okuluna kütüphane desteğinde bulundu.

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde eğitim gören öğrenciler, bir süre önce ziyaret ettikleri merkeze bağlı Kabagöz İlkokuluna kütüphane kurmaya karar verdi.

Kendi imkanlarıyla kitap toplayan öğrenciler, yeniden okulu ziyaret ederek kitapları teslim etti.

Okula oyun havuzu getiren, minik öğrencilerle geleneksel oyunlar da oynayan üniversiteliler, çocukların eğlenceli bir gün geçirmesini sağladı.

Üniversite öğrencileri, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Özkan Avcı, AA muhabirine, kardeş olarak belirledikleri okulda daha önceden de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin kütüphane fikrini sevinçle karşıladıklarını dile getiren Avcı, çalışmaları tamamlayarak kütüphaneyi kurduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Enise Turgut da küçük nesillerin geri kalmaması ve onlara örnek olmak için kütüphaneyi kurduklarını belirterek, "Bu çalışmamızı destekleyen rektörümüze, meslek yüksekokulu müdürümüze ve bölüm başkanımıza teşekkür ederiz." dedi.

