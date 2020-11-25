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Bartın’da zorunlu izolasyonu ihlal eden 22 kişi yurda gönderildi

BARTIN HABERLERİ  | 25.11.2020 13:05 | Son Güncelleme

Bartın’da kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen kontrollerde temaslı veya pozitif olması nedeniyle evde zorunlu izolasyonda bulunması gerekirken bu kuralı ihlal eden 22 kişiye idari para cezası uygulandı.Evde izolasyon kuralına uymayan şahıslar Çeşm-i Cihan yurdunda zorunlu karantina altına alındı.Bartın genelinde korona virüs salgınına karşı koruyucu denetim ve kontroller sürdürülüyor.

Bartın’da kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen kontrollerde temaslı veya pozitif olması nedeniyle evde zorunlu izolasyonda bulunması gerekirken bu kuralı ihlal eden 22 kişiye idari para cezası uygulandı.
Evde izolasyon kuralına uymayan şahıslar Çeşm-i Cihan yurdunda zorunlu karantina altına alındı.
Bartın genelinde korona virüs salgınına karşı koruyucu denetim ve kontroller sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde izolasyon ihlalleri de tek tek tespit ediliyor. Son bir haftada Polis ve Jandarma ekipleri tarafından kent giriş noktaları ile birlikte pazaryerleri gibi bölgelerde yapılan kontrollerde temaslı veya pozitif olması nedeniyle evde zorunlu izolasyonda bulunması gereken 22 kişi tespit edildi. Evde karantina kuralını ihlal eden 22 kişiye idari para cezası uygulanırken bu kişiler Çeşm-i Cihan yurdunda zorunlu olarak karantina altına alındılar.
Bartın Valiliğince yapılan açıklamada söz konusu kişiler hakkında adli soruşturma açılmasını sağlamak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına da bilgi verildiği ifade edildi.

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