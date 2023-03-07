Baryum simgesi nedir? Baryum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Baryum elementinin simgesi, “Ba” olarak adlandırılır. Baryumun yer aldığı çeşitli bileşikler ise fare zehri, havai fişek rengi ve sondaj sıvısı olarak kullanılır. Baryum, ısıyı ve elektriği yüksek performansla iletmesiyle de ön plana çıkar. Aktif element yapısı ise baryumun su, hava veya asit ile reaksiyon vermesinde etkilidir. Baryumla oluşturulan bazı bileşikler ise zehirli olma özelliği taşır.

Baryum simgesi nedir?

Tel veya levha hâline getirmeye uygun baryum elementinin simgesi, Ba’dır. Torak alkali metaller grubunda yer alır. Baryum elementi, barit mineralinin eritilmesi ile keşfedilmiştir. Bunun yanı sıra baryumun yapısının yüksek reaktiviteye sahip olması doğada bulunmasını zorlaştırmıştır. Türkiye’de de bulunabilen baryum elementinin en yoğun olduğu ülkeler arasında; Çin, Fas ve Hindistan yer alır. Baryum elementi özellikleri şu şekilde sıralanır:

Atom numarası, 56’dır.

Oda sıcaklığında katı halde bulunur.

Sanayi ve endüstriyel alandaki bazı makinelerde kullanılır.

Yandığında sarı veya yeşil renklere sahip alev çıkartabilir.

Kolay uçuculuğu sayesinde damıtmaya uygundur.

Tıbbi röntgen çekimi veya kanser teşhisi gibi alanlarda kullanılır.

Beyaz renk tonuna sahiptir.

Kaynama noktası 1845° ve erime noktası sıcaklığı ise 727°’dir.

Baryum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Baryum elementi periyodik tabloda, 6. periyodun 2. grubunda yer alı. Toprak alkali metal özelliği gösteren baryum elementinin yoğunluk değeri ise demir elementinin yaklaşık yarısıdır. Baryum yoğunluk değeri, 3.62 gram/santimetreküptür. Baryum periyodik cetveldeki 2A metal gurubunun, uçuculuğu yüksek toprak alkali metal elementidir.

Baryumun sembolü “Ba” olup, tüm dünyada evrenseldir. Havai fişek ve seramiklerin sırlanmasında kullanılan baryum elementi, kauçuk imalatı ve makine yağı sektörlerinde de sıkça kullanılır. 2A grubu metal elementi baryumun, otomobillerin fren balatalarının alt bölümlerinde de yer aldığı da görülebilir. Ayrıca yüksek aktifliğe sahip Ba ile oluşturulan bileşiklerin ısı ve enerji yayma performansları yüksektir.

