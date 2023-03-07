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Bakırın simgesi nedir? Bakır elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

05.03.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakır, yaşamsal açıdan önemli elementler arasında yer alır. Metal elementler sınıfının bir üyesidir. Keşfedilmesi çok eski tarihlere dayanır. Kırmızı ve kahverengi renk tonlarına sahiptir. Isıyı ve elektriği yüksek performansla iletebilir. Uzun yıllar farklı alanlarda kullanılmasıyla dikkat çeker. Yaşamsal açıdan da bakır, hücre enzimlerinin taşınmasında etkili olan bakırın sembolü nedir?

Bakırın simgesi nedir? Bakır elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Bakırın simgesi “Cu” olarak adlandırılır. Kıbrıs'tan elde edilen metal anlamına gelen bakırın İngilizce karşılığı “copper” kelimesidir. Farklı alanlarda işlenerek kullanılan bakır, periyodik tabloda metaller sınıfında yer alır. Kimyasal reaktivitesi düşük olan bakırı, doğada serbeste veya bileşen halinde bulmak mümkündür. Elektrikli aletlerde veya para dökümünde sıklıkla kullanılır.

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Bakırın simgesi nedir?

En eski yatakları Kıbrıs’ta bulunan bakır elementinin simgesi “Cu”’dur. Elementin simgesi, Latince kökenli “Aes Cyprium” kelimesi kullanılarak üretilmiştir. Bakırlı bileşikler ise tarım ilacı veya su artıma işlemlerinde sıkça kullanılır. Ayrıca sanayide kullanılan birçok mekanik aletin içinde de bakır elementi bulunur. Bakır elementi özellikleri şu şekilde sıralanır:

  • Gümüşten sonra elektriği en iyi şekilde ileten metal özelliği taşır.
  • Toprak içinde veya okyanus çamurunda bakır bulmak mümkündür.
  • Yaklaşık 400 çeşit bakır içeren element bulunur.
  • Yapısı, kübik ve kristal özelliğe sahiptir.
  • Atom numarası, 29’dur.
  • Elementin erime noktası, 1084° ve kaynama noktası sıcaklığı ise 2560°’dir.
  • Oda sıcaklığında katı element özelliğine sahiptir.
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Bakır elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Bakır elementi periyodik tabloda, 4. periyodun 11. Element grubu içinde yer alır. 1B grubunda bulunan element, endüstriyel sektörde yoğun kullanıma sahiptir. Bozuk para üretiminde de bakır elementi kullanılır. Bunun yanı sıra bakır, kaplama veya süsleme işlerinde de rengi sebebiyle sıkça tercih edilir. Bakırın sembolü “Cu”’dur. Bakır elementi, kalayla karıştırılarak Tunç elementinin elde edilmesinde kullanılmasıyla dikkat çeker.

Tarihte, Tunç Devri’nin başlamasında etkili olan bakır elementi, metalik özellik gösterir. Elektrikli aletlerde veya inşaat sektöründe kullanılan bakır elementi, dayanıklılığının ve iletkenliğinin yüksek olması sebebiyle geniş kullanım alanına sahiptir. Yaşamsal açıdan da bakır, hücre enzimlerinin taşınmasında etkilidir. Yetişkin bir birey günlük ortalama 1.2 miligram bakıra ihtiyaç duyar. Bazı kabuklu hayvanlarda da bakır bileşikli elementler, hücre içinde kullanılır.

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