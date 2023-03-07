Radyum simgesi nedir? Radyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Kullanım alanı sınırlı olan radyum metalinin simgesi “Ra” olarak gösterilir. Marie ve Pierre Curie tarafından keşfedilen element, zehirli içeriğe sahip olması sebebiyle sınırlı alanlarda kullanılır. Uranyum madenlerinde radyum metali bulmak mümkündür. Kolayca oksitlenen radyum metali, canlılar için tehlikeli metaller grubunda yer alır. Uranyum ve toryum elementlerinin bozulması sonucu ortaya çıkmıştır.

Radyum simgesi nedir?

Radyum metalinin simgesi “Ra”’dır. Elementin İngilizce kelime karşılığı ise “Radius” olarak adlandırılır. Kanada ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ait bölgelerde yoğun şekilde bulunan radyum, geçmiş dönemlerde kanser tedavisinde kullanılmasıyla dikkat çekmiştir. Elementin oda sıcaklığındaki hali ise katıdır. Ayrıca radyum alfa ve gama ışımaları yaymasıyla ön plana çıkar. Radyum elementi özellikleri:

Yoğunluğu yaklaşık 5 gram/santimetreküptür.

Elektronegatiflik değeri 0.9’dur.

Erime noktası, 696°’dir.

Kaynama noktası sıcaklığı, 1500°’dir.

En ağır alkali metal olarak bilinir.

Standart basınç ve sıcaklık altında kristalleşme özelliği gösterir.

Bir uranyum madeninde ortalama 150 ile 300 gram arası radyum bulunabilir.

Atom numarası 88’dir.

Kanser tedavisinde bir dönem radyasyon kaynağı olarak kullanılmıştır.

Radyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Radyum sembolü tüm dillerde ortaktır ve “Ra” ile simgelenir. Doğada az miktarda bulunması ise önemli metal elementi olmasında etkilidir. Ayrıca nükleer reaktörlerde kullanılan yakıt çubuklarını kullanarak radyum elementi elde etmek mümkündür. Uranyum zenginleştirmesi işleminde de yan ürün olarak ortaya çıkabilir.

Radyum elementi periyodik tabloda, 7. periyodun 2. grubunda yer alır. Metal özelliğe sahip olmasıyla ön plana çıkar. Simgesi tüm dillerde aynı şekilde kullanılır. Bunun yanı sıra metal element radyumun yaydığı alfa ışımaları, kanserli hücre tedavisinde tercih edilmiştir. Bozunma zincirinin parçası olma özelliğiyle ön plana çıkar. Ayrıca baryum elementine kimyasal ve fiziksel açıdan benzerlik gösterir.