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  4. Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu verdiği kilolarla dikkat çekiyor

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu verdiği kilolarla dikkat çekiyor

28.07.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seni Çok Bekledim dizisinin ardından Baş Belası dizisiyle ekranlara dönen İrem Helvacıoğlu oyunculuğuyla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Sevilen oyuncunun son paylaşımları bir kez daha gündem oldu. Verdiği kilolar sebebiyle yorum yağmuruna tutulan İrem Helvacıoğlu, fit haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu verdiği kilolarla dikkat çekiyor

Özcan Deniz ile başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisi final yapan İrem Helvacıoğlu, yeni sezonda Baş Belası dizisine başladı.

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Dizide canlandırdığı İpek karakteriyle beğenileri toplayan ünlü oyuncunun verdiği kilolarla dikkat çekti.

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Helvacıoğlu'nun formda görüntüsünü pesketaryen beslenmeye borçlu olduğu ortaya çıktı.

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Sadece deniz ürünleri tüketen 31 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdi.

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PEKETARYEN DİYET NEDİR?

Pesketaryen diyet genel hatlarıyla kırmızı ve beyaz et tüketmemek, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir.


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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu Baş Belası dizisi
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