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Bas Dost kimdir? Bas Dost FB'ye geliyor mu? (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.06.2018 08:09 | Son Güncelleme

Bas Dost kimdir Fenerbahçe taraftarları tarafından merak ediliyor. Ali Koç'un başkan seçilmesi sonrasında sportif direktörlüğe getirilen Comolli, geçen sezonun en sıkıntılı bölgesi olan forvet hattı için Bas Dost'u düşünüyor. Teknik direktörlük için Cocu iddiaları ile birlikte Fenerbahçe, transferde çalışmalara hız verdi. Peki Bas Dost kimdir? Kaç yaşındadır?

Bas Dost kimdir? Bas Dost FB'ye geliyor mu? (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

Fenerbahçe son dakika transfer haberlerine göre Hollandalı forvet Bas Dost için çalışmalar başladı. Sportif direktör Comolli, geçen sezondan sıkıntılı olan forvet hattı için Wolfsburg'da oynayan Bas Dost için görüşmelere başlandığı iddia ediliyor. Teknik direktör olarak PSV'nin başarılı hocası Cocu'nun düşünüldüğü söylentileri ile birlikte Bas Dost için düğmeye basıldı. Peki Bas Dost kimdir?

BAS DOST KİMDİR?

Bas Dost, 31 Mayıs 1989 tarihinde Deventer şehrinde doğdu. Hollandalı futbolcu Bas Dost, şu an Wolfsburg takımında forma giymektedir. 2011-12 sezonunda Heerenveen formasıyla attığı 32 golle Eredivisie'de gol kralı oldu. 1,96 m boyunda olan Bas Dost, performansıyla büyük takımların transfer listesine girmeyi başardı. Dost, 1 Haziran 2012 tarihinde Wolfsburg teknik direktörü Felix Magath'ın ısrarıyla Bundesliga takımına 8 milyon € karşılığında transfer oldu ve beş yıllık sözleşme imzaladı. Dost, ayrıca Hollanda U-21 formasını da dört kez giydi ve bir gol attı.

Hollanda'da ilk resmi millî maçına 28 Mart 2015 yılında Türkiye karşısında oynadı.

Yıllar Takım Maç (Gol)
2007-2008 Emmen 23 (6)
2008-2010 Heracles Almelo 61 (17)
2010-2012 Heerenveen 66 (45)
2012-2016 VfL Wolfsburg 85 (36)
2016- Sporting CP 0 (0)
Toplam 235 (104)

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