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Başak Dizer'den bebek açıklaması geldi

17.11.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında evlenen Başak Dizer’in hamile olduğu iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası gözler çifte çevrildi. Başak Dizer, bir programa mesaj göndererek açıklama yayınladı.

Başak Dizer'den bebek açıklaması geldi

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evliliği olan Başak Dizer’in 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Gözler, son yıllarda sık sık hamile olduğu konusunda spekülasyonlar çıkan Başak Dizer’e çevrilmişti. Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi.

BAŞAK DİZER HAMİLE

Stilist Başak Dizer, 2. Sayfa programına gönderdiği mesajla hamile olduğunu doğruladı. 2. Sayfa Magazin programına açıklama yapan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu ve cinsiyetin henüz belli olmadığını söylediği bir mesaj yolladı. Bu mesajın ardından, Başak Dizer'in hamilelik haberleri uzun bir aradan sonra doğru çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebek bekliyor!Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebek bekliyor!


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Başak Dizer
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