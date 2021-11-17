Başak Dizer'den bebek açıklaması geldi

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evliliği olan Başak Dizer’in 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Gözler, son yıllarda sık sık hamile olduğu konusunda spekülasyonlar çıkan Başak Dizer’e çevrilmişti. Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi.

BAŞAK DİZER HAMİLE

Stilist Başak Dizer, 2. Sayfa programına gönderdiği mesajla hamile olduğunu doğruladı. 2. Sayfa Magazin programına açıklama yapan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu ve cinsiyetin henüz belli olmadığını söylediği bir mesaj yolladı. Bu mesajın ardından, Başak Dizer'in hamilelik haberleri uzun bir aradan sonra doğru çıktı.



