MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebek bekliyor!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebek bekliyor!

17.11.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden müjdeli haber geldi. Başak Dizer'in üç aylık hamile olduğu ve cinsiyetinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebek bekliyor!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, 5 yıl önce Paris'te sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

202678614_309569494159638_7401546514667843664_n(1)

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Tatlıtuğ ve Dizer'den 'bebek' haberi geldi. 44 yaşındaki Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bir süredir Mardin'de bulunan çiftin bebeklerinin cinsiyeti henüz belli değil.

255252804_304439494835140_5524795657759835996_n

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Başak Dizer'in geçtiğimiz haziran ayında hamile olduğu iddia edilmişti. Dizer, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanlamıştı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, “Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Artık cinsiyetçi şakalara...Artık cinsiyetçi şakalara...
Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Yüzde 47 zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Yüzde 47 zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Tehlikeli gerginlik! Rusya devreye girdi

Tehlikeli gerginlik! Rusya devreye girdi

Ekonomistlerden dolar yorumu

Ekonomistlerden dolar yorumu

16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.