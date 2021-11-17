Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebek bekliyor!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, 5 yıl önce Paris'te sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Tatlıtuğ ve Dizer'den 'bebek' haberi geldi. 44 yaşındaki Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bir süredir Mardin'de bulunan çiftin bebeklerinin cinsiyeti henüz belli değil.

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Başak Dizer'in geçtiğimiz haziran ayında hamile olduğu iddia edilmişti. Dizer, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanlamıştı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, “Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber” dedi.

