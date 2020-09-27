Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi

Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti İzmir'in Urla ilçesinde tatile devam ediyor. Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a verdiği

43 yaşındaki Başak Dizer eşi Kıvan Tatlıtuğ'a verdiği bir pozunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Başak Dizer, köpekleri ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından "Aşk... Koşulsuz" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Dizer'in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

