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Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti İzmir'in Urla ilçesinde tatile devam ediyor. Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Dizer'in bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi

Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti İzmir'in Urla ilçesinde tatile devam ediyor. Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a verdiği
43 yaşındaki Başak Dizer eşi Kıvan Tatlıtuğ'a verdiği bir pozunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

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Başak Dizer, köpekleri ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından "Aşk... Koşulsuz" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Dizer'in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

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