Sahipsizler yeni bölüm ne zaman? Sahipsizler 44. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV’nin çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizisi “Sahipsizler” dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram gibi isimlerin kadroda olduğu dizinin 44. bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Fragmanıyla şimdiden heyecanlandıran diziye dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER BU HAFTA VAR MI?

Star Tv'nin yılbaşı tatili nedeniyle fenomen dizi bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Sahipsizler dizisi 14 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM ÖZETİ:

Cemo’nun Haşmet’i vurmasıyla iki aile arasındaki gerilim geri dönülmez bir noktaya taşınır. Haşmet hastanede ölümle pençeleşirken, Cemo’nun attığı bu adım herkesin kaderini bir günde değiştirir. Bir yanda oğlunu ne pahasına olursa olsun korumaya yeminli Bala, diğer yanda ise doğru olanın hatanın bedelini ödemek olduğunu savunan Azize vardır.

Alazlar cephesinde ise fırtına dinmez. Vahap ve Pervin, oğulları Devran ve Hazar’ı aynı masaya oturtarak aşireti birlikte yönetmelerini ister. Ancak aşiretin geleceği konusunda ters düşen iki kardeşten Devran, Hazar’ın aksine aşireti kirli işlerden arındırmak istemektedir. Hazar ise Cemo’nun yarattığı kaosu fırsata çevirerek sessizce kendi planını hayata geçirmeye hazırlanır.

Öte yandan ailesi, Yusuf’un Zeliha’yı hayatından tamamen çıkarması için baskı kurarken; Yusuf, ailesi ile sevdiği kadın arasında ağır bir sınavdan geçer. Cemo ise kaçmakla teslim olmak arasında gidip gelirken, alacağı karar her şeyin seyrini belirleyecektir.