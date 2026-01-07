MAGAZİN

Survivor'da Dilan Çıtak'ın performansı fena dile düştü! "Düşme rekoru kırdı"

Survivor'a katılan Dilan Çıtak'ın performansı sosyal medya uygulaması X'in fena diline düştü. Seyirciler Çıtak'ın düştüğü anları paylaşıp yorumlarda bulundu.

Survivor'da Dilan Çıtak'ın performansı fena dile düştü! "Düşme rekoru kırdı"

Survivor 2026 kadrosundaki isimlerden biri olan Dilan Çıtak adından söz ettirdi. Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla ve polisin üzerine araba sürmesiyle gündeme gelen Dilan Çıtak yarışmadaki halleriyle konuşuluyor.

Survivor da Dilan Çıtak ın performansı fena dile düştü! "Düşme rekoru kırdı" 1

Survivor 2026 ünlü yarışmacılar arasında yer alan Dilan Çıtak son olarak yarışmadaki Onur Alp'e "Kız gibi yarıştı. Saçı uzun ya ondan. Bir erkek için kız gibi oynamak utanılacak bir şey" diyerek büyük tepki çekti.

Dilan Çıtak şimdi de yarışmadaki performansıyla fena dile düştü. Yarışma sırasında koşmakta zorlanan ve sık sık düşen Çıtak'ın o halleri sosyal medya uygulaması X'te paylaşıldı.

Survivor da Dilan Çıtak ın performansı fena dile düştü! "Düşme rekoru kırdı" 2

Sosyal medyada o görüntülere "Bu ne abi dümdüz yolda yürümeyi bilmiyorlar gülmekten patlayacağım", "Nerde o parkurların tozunu dumana katanlar", "Bu ne ya kadın koşamıyor", "Düşme rekoru kırdı" yorumları yağdı.

