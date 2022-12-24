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Başak Dizer'in fotoğrafına yorum yapan Kıvanç Tatlıtuğ gündem oldu

24.12.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutlu birliktelikleri devam eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü çiftten Tatlıtuğ, eşi Dizer'in yayınladığı fotoğrafa yazdığı yorumla adından söz ettirdi.

Başak Dizer'in fotoğrafına yorum yapan Kıvanç Tatlıtuğ gündem oldu

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yaklaşık 8 ay önce ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

DİZER'DEN YENİ KARE

Şimdilerde ailece İtalya tatilinde olan çiftten Başak Dizer, son olarak eşine verdiği pozları "Milan'da bir gece" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

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Dizer'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Tatlıtuğ'un yaptığı yorum dikkat çekti.

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"DURMADAN SENİ KONUŞABİLİRİM"

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren oyuncu, paylaşıma kayıtsız kalamayarak "Durmadan seni konuşabilirim" dedi. Tatlıtuğ'un yorumu da binlerce beğeni aldı.


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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ magazin

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