Başak Dizer ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sedef Avcı- Kıvanç Kasabalı çiftine ziyaret

Ünlü manken, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer'le evlendi. Mutlu evlilikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bebek haberini almışlardı. 4 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yakın dostlarını ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Ünlü çift, yakın arkadaşları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftiyle buluştu.

Ziyaret sonrası Dizer, bu karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Arkadaşlarıyla birlikte kahve keyfi yapan çiftten Başak Dizer, ilk kez karnı burnunda poz verdi.



