MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Başak Dizer ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sedef Avcı- Kıvanç Kasabalı çiftine ziyaret

Başak Dizer ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sedef Avcı- Kıvanç Kasabalı çiftine ziyaret

06.01.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başak Dizer ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ, yakın dostları Sedef Avcı- Kıvanç Kasabalı çiftinin açtığı kahve dükkanını ziyaret etti. Arkadaşlarıyla kahve keyfi yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un keyifli halleri kameralara yansıdı. Fotoğraflarda ayrıca 4 aylık hamile olan Başak Dizer'in büyüyen karnı da dikkatlerden kaçmadı.

Başak Dizer ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sedef Avcı- Kıvanç Kasabalı çiftine ziyaret

Ünlü manken, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer'le evlendi. Mutlu evlilikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bebek haberini almışlardı. 4 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yakın dostlarını ziyaret etti.

271398479_1803970219788161_195151866845125135_n

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Ünlü çift, yakın arkadaşları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftiyle buluştu.

aa

Ziyaret sonrası Dizer, bu karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

aa2

Arkadaşlarıyla birlikte kahve keyfi yapan çiftten Başak Dizer, ilk kez karnı burnunda poz verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çapkın manken yıllar sonra ortaya çıktıÇapkın manken yıllar sonra ortaya çıktı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Şef Osman Sezener kimdir, aslen nereli? Şef Osman Sezener kimdir, aslen nereli?
Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ Sedef Avcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da kazan kaynıyor! 'Bırakın Fatih Terim'i daha onu kovamadınız'

G.Saray'da kazan kaynıyor! 'Bırakın Fatih Terim'i daha onu kovamadınız'

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Gaspçıyı öldürmüştü! Acılı anne konuştu: Kadir Şeker gibi oldu

Gaspçıyı öldürmüştü! Acılı anne konuştu: Kadir Şeker gibi oldu

İkinci el telefon alacaklara önemli uyarı

İkinci el telefon alacaklara önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.