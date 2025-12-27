MAGAZİN

İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler? Oryantal Asena yıllar sonra aynı sahnede! Görüntüler ifşa oldu

Öznur Yaslı İkier

Yeni yıl için geri sayım sürerken, sevilen yılbaşı programlarından İbo Show'un çekimleri gerçekleştirildi. Birbirinden sürpriz isimlerin konuk olacağı programdan ilk görüntüler sızdırıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde sahnelere geri dönen Asena'nın dans ettiği görüldü. Asena'nın dans videosu kısa sürede gündem oldu.

Yeni yıla geri sayımın başladığı şu günlerde 'Yılbaşı Özel' programları için de hazırlıklar başladı. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show Yılbaşı Özel programının çekimleri de gerçekleştirildi.

Poll Production imzalı programın yılbaşı özel bölümünden bazı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Programın konukları da bu sayede öğrenilmiş oldu.

Bülent Ersoy ve Cengiz Kurtoğlu'nun konuk olduğu İbo Show Yılbaşı Özel'in sürprizi Yıldız Tilbe oldu. Tilbe'nin dans videosu çok konuşulurken bir sürprizin daha olduğu ortaya çıktı.

YILLAR SONRA AYNI SAHNEDE

Boşandıktan sonra sahnelere geri dönen oryantal Asena, yıllar sonra İbo Show sahnesinde dans etti.

Asena'nın dans ettiği anlarda İbrahim Tatlıses'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

