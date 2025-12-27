MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ümit Besen'in kızı Ezgi sosyal medyada gündem oldu! Mesleğini duyan şaştı kaldı

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi, Nikah Masası, Okul Yolunda ve Tahta Masa gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü müzisyen Ümit Besen şimdi de kızı Ezgi Besen ile gündem oldu. Besen'in kızının mesleğini duyanlar şaştı kaldı.

Ümit Besen'in kızı Ezgi sosyal medyada gündem oldu! Mesleğini duyan şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Kendine has tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü müzisyen Ümit Besen şimdilerde kızı Ezgi Besen ile gündem oldu.

Ümit Besen in kızı Ezgi sosyal medyada gündem oldu! Mesleğini duyan şaştı kaldı 1

Ümit Besen, hâkim kızı Ezgi Besen ile ilgili yapılan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Ümit Besen, kızı Ezgi Besen hakkında yapılan, "Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen meslek hayatında yeni bir sayfa açtı. Hukuk alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Ezgi Besen Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hâkim olarak görevlendirildi" haberine ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Ümit Besen in kızı Ezgi sosyal medyada gündem oldu! Mesleğini duyan şaştı kaldı 2

Ümit Besen, şu açıklamayı yayınladı: Sosyal medyada viral olmuş, yeni bir haber değil. Kızım Ezgi İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup bir süre avukatlık yaptı, 8 yıldır da hâkim olarak görev yapıyor, güzel yorumlar için teşekkür ederim.

Ümit Besen in kızı Ezgi sosyal medyada gündem oldu! Mesleğini duyan şaştı kaldı 3

Ümit Besen, sözlerinin devamında; "Canım kızım seninle gurur duyuyorum. Senin bu uğurda nasıl çalıştığını biliyorum, hassasiyetine, görevini en iyi şekilde yürüttüğüne şahit oldum, adil karar vermek için ince dokuyup sık elersin, insanları iyi dinler, titiz araştırma yaparsın. Vicdanın rahat, karakterin sağlam, kökün sağlam, vatanını bayrağını baş tacı etmiş uğrunda ölecek 7 ceddin çocuğusun. Ne mutlu bana seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oryantal yıllar sonra aynı sahnede! Görüntüler ifşa oldu Ünlü oryantal yıllar sonra aynı sahnede! Görüntüler ifşa oldu
Aşka geldi! Doğum gününü böyle kutladıAşka geldi! Doğum gününü böyle kutladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ümit Besen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.