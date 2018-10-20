Başakşehir 1 - 0 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 3 maçlık beraberlik serisine son verdi.
Turuncu-lacivertli ekip, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi. Oynadığı son 5 maçta 4. yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 9 puanda kaldı.
CAICARA CEZALI
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Junior Caiçara, Kayserispor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Caiçara, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
ARDA TURAN FORMA ŞANSI BULAMADI
Medipol Başakşehir'de 10 maçlık cezası biten ve karşılaşmanın kadrosunda yer alan Arda Turan, Kayserispor'a karşı forma şansı bulamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda üç oyuncu değişikliğine gitti ancak Arda'ya şans vermedi.
YENİLMEZLİK SERİSİ 12 MAÇA ÇIKTI
Kayserispor'u 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekibin evindeki yenilmezlik serisi 12 maça yükseldi. Sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR 1 - 0 KAYSERİSPOR
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 73 Soner Aydoğdu), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 90 Napoleoni), Adebayor (Dk. 73 Bajic)
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru (Dk. 69 Mert Özyıldırım), Levent Gülen, Atila Turan, Mensah, Kana Bıyık, Varela (Dk. 85 Kucher), Chery, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut
GOL: Dk. 40 Mossoro (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 3 Mahmut Tekdemir, Dk. 17 Caiçara, Dk. 66 İrfan Can Kahveci, Dk. 76 Elia, Dk. 83 Soner Aydoğdu (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Lopes, Dk. 90+4 Mert Özyıldırım (Kayserispor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 4: Kayserispor gole çok yaklaştı. Mahmut Tekdemir'den topu kapan Mensah, ceza yayı içinde yerden şutunu çekerken, top az farkla yandan auta çıktı.
DAKİKA 6: Gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun arka direkteki Elia'ya attığı pasta savunma son anda topu kornere gönderdi.
DAKİKA 40: Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, son çizgiye indi ve arka direğe ortasını yaptı. Topun gelişine vuran Mossoro, fileleri havalandırdı: 1-0.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 68: Konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Varela, ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu. Kaleci Mert köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
DAKİKA 72: Medipol Başakşehir ikinci gol fırsatını değerlendiremedi. Clichy'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca, rakibinden kurtulup sol ayağıyla şutunu attı. Yan direkten dönen topu Mossoro yeniden kaleye gönderirken, kaleci Lung bu şutta da gole izin vermedi.
DAKİKA 84: Gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanattan ilerleyen Visca, ceza yayı içindeki Soner'e pasını attı. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki şutunda, kaleci Lung soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
DAKİKA 90+3: Ev sahibi ekip net bir fırsatı kullanamadı. Clichy, kendi yarı sahasında kaptığı topla rakip kaleye doğru süratla ilerleyip, ceza sahasına girmeden Visca ile paslaştı. Uygun pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
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