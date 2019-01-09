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Başakşehir 2 - 1 Kukesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2019 19:23 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 2-1 yendi.

Başakşehir 2 - 1 Kukesi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, kamp yaptığı otelin sahasında Kukesi ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede Medipol Başakşehir'in golleri 28. dakikada Riad Bajic ve 61. dakikada Alexandru Epureanu'dan geldi. Kukesi'nin tek golünü ise 80. dakikada Arber Çyrbja attı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımını sahaya, kalede Volkan Babacan, savunmada Uğur Uçar, Salim Farsak, Mert Çelik, Mustafa Kutay Pekşen, orta sahada Gökhan İnler, Milos Jojic, Soner Aydoğdu, Napoleoni ve Elia, forvette de Bajic ilk 11'iyle sürdü.

Avcı, altyapıdan yetişen 2000 doğumlu Mert Çelik, 1999 doğumlu Mustafa Kutay Pekşen ve 1998 doğumlu Salim Farsak'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Bu oyuncular A takım formasını ilk kez bu mücadelede giydi.

Robinho turuncu-lacivertli formayı ilk kez giydi

Avcı, ikinci yarıda, kaleci Volkan Babacan dışındaki 10 oyuncusunu da değiştirdi. Caiçara, Attamah, Epureanu, Karim Hafez, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Arda Turan, Visca ve Robinho oyuna dahil oldu.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı yıldız Robinho, turuncu-lacivertli formayı ilk kez bu mücadelede giydi.

Öte yandan, karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.

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