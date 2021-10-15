Başakşehir 3-2 Beşiktaş (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 3-2'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 40. dakikada Okaka'nın golüyle öne geçerken, Beşiktaş'a beraberliği getiren golü 59. dakikada Alex Teixeira kaydetti. Başakşehir'in golünde Mert Günok, Beşiktaş'ın golünde ise Volkan Babacan kritik hatalara imza attı. Golcü oyuncu Okaka, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi, 85. dakikada ise Gulbrandsen skoru 3-1 yaptı. Beşiktaş'ta Batshuayi, 90+1. dakikada penaltıdan ağları sarsarak 3-2'lik skoru belirledi.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş 17 puanda kalırken, bu sezon 3. galibiyetini alan Başakşehir 9 puana yükseldi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray ile dev maçta karşılaşacakken, Başakşehir ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynadıkları son maç olan Demir Grup Sivasspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Sivasspor karşılaşmasında görev verdiği Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan ve Kenan Karaman'ı bu mücadelede görevlendirmeyen Yalçın, bu futbolcuların yerine Mert Günok, Welinton, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal'a Başakşehir karşısında forma verdi.

SERGEN YALÇIN YİNE LOCADA

Sivasspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sergen Yalçın, mücadeleyi locadan izledi.

Geçen sezon da cezalı olduğu için Beşiktaş'ın Başakşehir ile deplasmanda oynadığı müsabakayı locadan takip eden Yalçın, bu sezon da cezası nedeniyle takımını kulübede yönetemedi.

Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev yaptı.

MERT GÜNOK, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok eski takımı Başakşehir'e karşı ilk kez forma giydi.

2017-2018 sezonun yaz transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon turuncu-lacivertli formayı giyen tecrübeli kaleci, aynı zamanda Beşiktaş'ta 3. kez müsabakaya çıktı. Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk kez yeni takımıyla maça çıkan tecrübeli eldiven, Altay karşısında da Beşiktaş'ın kalesini korumuştu.

SAKATLAR GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan dönen futbolcular, Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıktı.

Yaşadıkları sakatlıklar yüzünden bir süredir takımdan ayrı kalan Welinton, Montero, Larin ve Ghezzal, Başakşehir maçıyla birlikte sahalara döndü.

Dört futbolcu da ligde Altay ve Sivasspor müsabakalarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a karşı forma giyememişti.

Sakatlıkları devam eden Kenan Karaman, Miralem Pjanic ve Mehmet Topal'ın yanı sıra Fabrice N'Sakala da kadroya dahil edilmedi.

OĞUZHAN'DAN 3. DALYA

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 300'üncü maçına çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün "Feda Sezonu" olarak ilan ettiği 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, bu sezon ligde 5, Avrupa'da 1 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 9 sezonda Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıktı.

Emre Belözoğlu, ilk maçında Beşiktaş karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Edin Visca, Deniz Türüç, Nacer Chadli ve Stefano Okako ilk 11'iyle sürdü.

Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Leonardo Duarte, Danijel Aleksic, Şener Özbayraklı, Fredrik Gulbrandsen, Tolga Ciğerci, Peter Zulj ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner ise kadroda yer almadı.

CHADLI İLK KEZ 11'DE

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, bu sezon ilk kez ilk 11'de bir mücadeleye başladı.

Chadli, bu sezon yalnızca 5 maçın ikinci yarılarında oyuna dahil olmuş ve toplam 80 dakika sahada kalabilmişti.

CAIÇARA 48 GÜN SONRA DÖNDÜ

Medipol Başakşehir'de 30 Ağustos'ta kadro dışı bırakılan ve 1 Ekim'de affedilen Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, 48 gün sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Caiçara, son olarak turuncu-lacivertli takımın ligin 3. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 28 Ağustos'ta oynadığı mücadelede forma giymişti. Maç öncesi hafta içi vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Doğan Küçükduru için saygı duruşunda bulunuldu.

İLK YARIDA BAŞAKŞEHİR ETKİLİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Başakşehir daha etkili olurken, ilk pozisyon 23. dakikada gerçekleşti.

Beşiktaş savunmasında Welinton'un ayağı kaydı, topu alan Berkay bomboş durumda ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

MERT'TEN HATA, OKAKA'DAN GOL

Başakşehir'in üstünlük sayısı 40. dakikada golcü oyuncu Okaka'dan geldi.

Başakşehir akınında Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert'in sektirdiği topu kale alanının hemen önündeki Okaka tamamladı.

BEŞİKTAŞ'TAN DEĞİŞİKLİKLER

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Beşiktaş'ta devre arasında 3 oyuncu değişikliği birden gerçekleşti.

Güven Yalçın, Oğuzhan ve Atiba kenara gelirken, Larin, Alex Teixeira ve Necip Uysal oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İTİRAZI

İkinci yarıya daha tempolu başlayan ve rakip yarı alana oyunu yıkarak boşluk aramaya başlayan Beşiktaş, 56. dakikada penaltı itirazlarında bulundu.

Sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Larin'in ortaya çevirdiği topu Ndayishimiye uzaklaştırmak istedi, bu sırada Caicara'ya çarpan topta Beşiktaş cephesi penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

BU SEFER VOLKAN'DAN HATA

İlk golde Beşiktaş kalecisi Mert hata yaparken, siyah-beyazlıların beraberlik sayısında da kaleci Volkan Babacan büyük bir hata yaptı.

dakikada Epureanu'nun geri pasında Volkan Babacan ayağından aşan topu uzaklaştırmakta zorlandı. Bu sırada topu önünde bulan Teixeira, ceza sahası dışından uzak köşeye doğru iyi bir vuruş yaptı ve maça denge getirdi.

BİR PENALTI İTİRAZI DAHA

Beşiktaş, 2. yarıda 2. kez hakem Atilla Karaoğlan'a penaltı itirazlarında bulundu.

dakikada Ghezzal'ın ortasında top doğrudan auta çıktı. Bu sırada Vida ceza sahası içinde yerde kalmıştı, Beşiktaş yine penaltı bekledi ancak karar "devam" oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24' dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay ceza sahasına girdi. Berkay, sağ çaprazdan yakın mesafeden şutunu attı, top uzak direk dibinden auta gitti.

25' dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Rıdvan Yılmaz, sol kanattan ön direğe ortasını yaptı. Altıpas içinde Epuranu'nun ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

40' dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca'nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert'ten sekti, boşta kalan meşin yuvarlağa Okaka yakın mesafeden vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



