Başakşehir ezdi geçti

Spor Toto Süper Lig’in 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u konuk etti. Son haftaların iki formda takımın mücadelesinde gülen taraf 4-0'la ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.
Karşılaşmaya çok iyi başlayan Başakşehir'de skor perdesini açan isim Edin Visca oldu. İrfan Can Kahveci'nin asistinde topu meşin yuvarlaktan gönderen Visca, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti. Golün ardından Antalya kalesinde hücumlarını artıran Turuncu Lacivertli ekip, ikinci golü buldu fakat, hakem Alper Ulusoy, VAR'a danıştıktan sonra Visca'nın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
İlk yarı 1-0 sona ererken, ikinci yarı golle başladı. Adebayor'un pasında Napoleoni, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlk golün asistini yapan İrfan Can, bu kez Antalyaspor ağlarını sarstı ve skoru 3-0'a getirdi. Skoru belirleyen gol ise Togolu yıldızdan geldi. Adebayor'un 88. dakikadaki attığı golle Başakşehir, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 12'ye yükseltip ikinci sıraya yükselirken, Antalyaspor 7 puan ile 10. sırada kaldı.
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR 4 - 0 ANTALYASPOR
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Da Costa, Epureanu, Uğur Uçar, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Bajic), İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Jojic), Visca, Napoleoni, Elia (Dk. 61 Soner Aydoğdu), Adebayor
ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Diego, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Harun Alpsoy (Dk. 46 Barrada), Doğukan Sinik (Dk. 77 Danilo), Drole (Dk. 46 Maicon), Mevlüt Erdinç
GOLLER: Dk. 7 Visca, Dk. 46 Napoleoni, Dk. 72 İrfan Can Kahveci, Dk. 88 Adebayor (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 29 Harun Alpsoy, Dk. 70 Barrada (Antalyaspor)
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