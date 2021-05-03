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Başakşehir, 88'de ligde kalmak için attı!

03.05.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve kümede kalma yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başakşehir, 88'de ligde kalmak için attı!

Süper Lig'in 39. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir adım attı.

Ankaragücü, 15. dakikada Paintsil'in attığı golle öne geçerken, Başakşehir'in galibiyet golelrini 63. dakikada Aleksic ile 88. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Ankaragücü'nde 79. dakikada sarı kart gören Kulusic, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından yenilmediği son 4 haftada 10 puan toplayan Başakşehir, 43 puana yükselerek 14. sıraya yerleşti. 5 haftadır kazanamayan Ankaragücü ise 38 puanla küme düşme hattında kaldı.

Süper Lig'de 40. haftada Sivasspor - Başakşehir ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçları oynanacak.

PUAN DURUMU

(43) Antalyaspor (1 maçı fazla)
(43) Başakşehir
(41) Yeni Malatyaspor
(40) Kasımpaşa
(39) Kayserispor

(38) Ankaragücü
(37) Erzurumspor
(35) Gençlerbirliği
(28) Denizlispor

BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI

Sivasspor (D)
Kayserispor
Rizespor (D)

ANKARAGÜCÜ'NÜN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe
Kasımpaşa (D)
Alanyaspor

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eee beddua edenler kemikleriniz ağzınızda mı.hak yiyenler hakkı ahirette ödeyecek unutmasınlar.aykut hocam adamdır.kalitedir.karaktersizlere ağır gelir onun kişiliği.basaksehir eğer 10 hafta daha olsa ilk beş e girer net

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