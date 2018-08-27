SPOR

Zorlu mücadelede ikinci gol geldi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor. İlk hafta Trabzon'u yenen Başakşehir, ardından Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. İlk sınavında Beşiktaş'a kaybeden Akhisarspor ise sonrasında Rizespor ile deplasmanda berabere kalmıştı.

Zorlu mücadelede ikinci gol geldi

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u konuk ediyor. 3 puanı bulunan Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup ederken, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya yenildi. 1 puanı bulunan Akhisarspor ise sezona Beşiktaş yenilgisi ile girdi. Ege ekibi geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 9: Edin Visca ceza sahası içerisinde nefis bir plaseyle topu ağlara gönderdi.
DAKİKA 27: Akhisar'da Güray'ın içeriye çevirdiği pas savunmaya çarptı, topu önünde bulan Elvis Manu attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR

STAT: Fatih Terim
SAAT: 19.15
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, Emre, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Napoleoni
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

AKHİSARSPOR: Fatih, Aykut, Mustafa, Caner, Ömer, Serginho, Sissokko, Larsson, Bilal, Güray, Manu
TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir-Akhisarspor süper lig

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