Zorlu mücadelede ikinci gol geldi

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u konuk ediyor. 3 puanı bulunan Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup ederken, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya yenildi. 1 puanı bulunan Akhisarspor ise sezona Beşiktaş yenilgisi ile girdi. Ege ekibi geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.
BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 9: Edin Visca ceza sahası içerisinde nefis bir plaseyle topu ağlara gönderdi.
DAKİKA 27: Akhisar'da Güray'ın içeriye çevirdiği pas savunmaya çarptı, topu önünde bulan Elvis Manu attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR
STAT: Fatih Terim
SAAT: 19.15
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN Sports 1
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, Emre, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Napoleoni
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
AKHİSARSPOR: Fatih, Aykut, Mustafa, Caner, Ömer, Serginho, Sissokko, Larsson, Bilal, Güray, Manu
TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic
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