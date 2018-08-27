Zorlu mücadelede ikinci gol geldi

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u konuk ediyor. 3 puanı bulunan Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup ederken, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya yenildi. 1 puanı bulunan Akhisarspor ise sezona Beşiktaş yenilgisi ile girdi. Ege ekibi geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 9: Edin Visca ceza sahası içerisinde nefis bir plaseyle topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 27: Akhisar'da Güray'ın içeriye çevirdiği pas savunmaya çarptı, topu önünde bulan Elvis Manu attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR

STAT: Fatih Terim

SAAT: 19.15

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, Emre, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Napoleoni

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

AKHİSARSPOR: Fatih, Aykut, Mustafa, Caner, Ömer, Serginho, Sissokko, Larsson, Bilal, Güray, Manu

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

