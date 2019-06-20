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Başakşehir Bajic, Kudryashov ve Serdar Taşçı'yla da yollarını ayırdı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.06.2019 20:04 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic, Fedor Kudryashov ve Serdar Taşçı’ya teşekkür mesajı yayımladı.

Başakşehir Bajic, Kudryashov ve Serdar Taşçı'yla da yollarını ayırdı

Başakşehir, geçtiğimiz sezon formalarını terleten Riad Bajic, Fedor Kudryashov ve Serdar Taşçı’ya teşekkür mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertliler üç oyuncu için mesajlarında, “Sözleşmeleri sona eren Riad Bajic, Kudryashov ve Serdar Taşçı’ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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