Başakşehir Bajic, Kudryashov ve Serdar Taşçı'yla da yollarını ayırdı

Başakşehir, geçtiğimiz sezon formalarını terleten Riad Bajic, Fedor Kudryashov ve Serdar Taşçı’ya teşekkür mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertliler üç oyuncu için mesajlarında, “Sözleşmeleri sona eren Riad Bajic, Kudryashov ve Serdar Taşçı’ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

