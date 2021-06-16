SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı

Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı

16.06.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'ten kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı defans oyuncusu Boli Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayırdı.

Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı

Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesinin sona erdiğini ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo’nun sözleşmesi sona ermiştir.

Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır.

Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Visca'nın menajerinden transfer açıklamasıVisca'nın menajerinden transfer açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Erol Bulut, Cisse'yi transfer ediyor

Erol Bulut, Cisse'yi transfer ediyor

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Morata 1 yıl daha Juventus'ta

Morata 1 yıl daha Juventus'ta

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.