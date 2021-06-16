Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı

Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesinin sona erdiğini ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo’nun sözleşmesi sona ermiştir.

Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır.

Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: AA

