Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı

Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesinin sona erdiğini ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı.
"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo’nun sözleşmesi sona ermiştir.
Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır.
Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: AA
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