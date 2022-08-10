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Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turu)

10.08.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Breidablik maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında, temsilcimiz Başakşehir 3-1'lik ilk maçın rövanşında sahasında Breidablik'i konuk edecek. Başakşehir ilk maçı deplasmanda rahat kazanarak skor avantajını elde etmişti. Peki, Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turu)

Başakşehir Breidablik maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Başakşehir bu hafta UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik'i konuk edecek. Oynanan ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan temsilcimiz, sahasında fişi çekmek istiyor. Peki, Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR-BREIDABLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Breidablik maçı 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER KİM?

Temsilcimiz Medipol Başakşehir perşembe akşamı Breidablik'i elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

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Başakşehir
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