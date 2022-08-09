Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turu)

Başakşehir Breidablik maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Başakşehir bu hafta UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik'i ağırlayacak. Oynanan ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan temsilcimiz, sahasında fişi çekmek istiyor. Peki, Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-BREIDABLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Breidablik maçı 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER KİM?

Temsilcimiz Medipol Başakşehir perşembe akşamı Breidablik'i elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

