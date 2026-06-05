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Fenerbahçe'de Merih Demiral ve Luis Suarez’den sonra şimdi de Mason Greenwood! Hakan Safi coştu

Merih Demiral ve Luis Suarez hamleleriyle dünyayı sallayan Hakan Safi yönetimi, 3. büyük bomba için düğmeye bastı. Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç ve menajer Cenk Melih Yazıcı, Mason Greenwood ile İngiltere’de masaya oturdu.

Fenerbahçe'de Merih Demiral ve Luis Suarez’den sonra şimdi de Mason Greenwood! Hakan Safi coştu
Burak Kavuncu
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe’de yaklaşan kongre öncesinde başkan adaylığı sürecinde adı geçen ve hamleleriyle dikkat çeken iş insanı Hakan Safi, sarı-lacivertli camiada deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu. Seçim vizyonunu "dünya yıldızları" üzerine kurduğunu belirten Safi, transferde sadece kağıt üstünde kalmadıklarını, somut adımları çoktan attıklarını ilan etti.

HAKAN SAFİ YÖNETİMİNDEN İNGİLTERE’DE BİR BOMBA DAHA: MASON GREENWOOD ZİRVESİ BAŞLADI!

Fenerbahçe de Merih Demiral ve Luis Suarez’den sonra şimdi de Mason Greenwood! Hakan Safi coştu 1

Transfer piyasasında taşları yerinden oynatan Hakan Safi ve ekibi, dünya futbolunu sarsacak dev bir hamle için düğmeye bastı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaştığı özel kulis bilgisine göre; Hakan Safi’nin yönetim kurulunda yer alan Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç ve ünlü menajer Cenk Melih Yazıcı, İngiltere’de yıldız futbolcu Mason Greenwood ile bir araya geldi.

Büyük bir gizlilikle yürütülen operasyonda, taraflar arasındaki kritik zirvenin resmen başladığı bildirildi.

MERİH DEMİRAL VE LUİS SUAREZ’İN ARDINDAN 3. SÜPER YILDIZ YOLDA!

Fenerbahçe de Merih Demiral ve Luis Suarez’den sonra şimdi de Mason Greenwood! Hakan Safi coştu 2

Daha önce Merih Demiral ve Luis Suarez gibi dünya çapındaki isimlerle gerçekleştirdiği büyük anlaşmalarla adından söz ettiren Hakan Safi yönetimi, gözünü bu kez İngiliz futbolunun en yetenekli yeteneklerinden birine dikti.

Gelen bilgiler, bu kritik İngiltere çıkarmasının ardından 3. büyük anlaşmanın duyurulmasının an meselesi olduğu yönünde. Futbol dünyasında geniş yankı uyandıran bu hamle, Safi yönetiminin küresel futbol arenasındaki gücünü ve vizyonunu bir kez daha kanıtlar nitelikte.

Fenerbahçe de Merih Demiral ve Luis Suarez’den sonra şimdi de Mason Greenwood! Hakan Safi coştu 3

Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç ve Cenk Melih Yazıcı’nın Greenwood ve temsilcileriyle yürüttüğü bu transfer ve iş birliği zirvesinden çıkacak resmi sonuç, tüm futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

MARSİLYA'NIN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO!

Fenerbahçe de Merih Demiral ve Luis Suarez’den sonra şimdi de Mason Greenwood! Hakan Safi coştu 4

Oyuncu cephesini ikna etmeye çalışan Safi yönetimi, transferi resmiyete dökmek için Marsilya ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Fransız kulübüne ilk resmi teklifini sunma aşamasında olan Fenerbahçe'yi zorlu bir pazarlık süreci bekliyor. Ligue 1 ekibi Marsilya'nın, parlayan yıldızı Mason Greenwood'u kolay kolay elden çıkarmaya niyeti olmadığı ve bonservis bedeli olarak tam 50 milyon Euro talep edeceği öne sürüldü.

SÖZLEŞMELERDE "GOL VE BAŞARI" BONUSU DÖNEMİ

Fenerbahçe de Merih Demiral ve Luis Suarez’den sonra şimdi de Mason Greenwood! Hakan Safi coştu 5

Hakan Safi, transfer etmeyi planladığı oyuncularla yapacağı sözleşmelerin detaylarına dair de ezber bozan bir ödül sistemini devreye sokacağını açıkladı. Oyuncuları başarıya aç hale getirecek prim sistemini anlatan Safi, şu ifadeleri kullandı:

"Her 5 gole fazladan para veriyorum. Her 10 gole fazladan para veriyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya ayrı para veriyorum. Süper Lig şampiyonluğuna ise büyük para veriyorum."

Islak imzalar atılana kadar isimleri sır gibi saklayacağını belirten Hakan Safi’nin bu hamlesi, sarı-lacivertli kulüpteki seçim ateşini iyice körükleyecek gibi görünüyor.

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seçim transfer Merih Demiral Luis Suarez fenerbahçe Hakan Safi Mason Greenwood
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