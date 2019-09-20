Başakşehir bu sezon 7 resmi maçta bir kez kazandı

Özellikle son üç sezonda şampiyonluk yarışının içinde yer alan İstanbul temsilcisi, Süper Lig Cemil Usta sezonunun geride kalan ilk 4 haftasında ise ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşattı. 4 maçtan 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik çıkaran turuncu-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonundan sonra en kötü lig başlangıcına imza attı. Başakşehir, söz konusu dönemin aynı periyodunda 3 puan toplayabilmişti. 2016-2017'de 4'te 4 yaparak 12 puanı hanesine yazdıran turuncu-lacivertliler, 2017-2018 ve 2018-2019'da da 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanmayı bilmişti.

Uzun yıllar takımın başında bulunan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve 'Yeni vizyon, aynı hedef' sloganıyla 2019-2020 sezonuna giriş yapan Medipol Başakşehir, beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Şu ana kadar Süper Lig ve Avrupa kupalarında toplamda 7 maça çıkan turuncu-lacivertliler, sadece 1 galibiyet alabildi.

Geçtiğimiz sezon savunma hattındaki başarısıyla göz dolduran ve ligin ilk yarısında kalesinde sadece 8 gol görerek Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında kendine yer bulan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 4 müsabakada ise 4 gol atıp, ağlarında 7 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NE KÖTÜ BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılmaya hak kazanan turuncu-lacivertliler, J Grubu'nda Roma, M.Gladbach ve Wolfsberger ile eşleşti. Gruptaki ilk maçında da İtalya deplasmanında Roma karşısında çıkan Başakşehir, rakibine 4-0 mağlup oldu.

2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Burnley takımıyla eleme oynayan Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda 0-0 berabere kaldığı rakibine dış sahada 1-0 yenilince elenmişti.

Turuncu-lacivertli ekip, 2017-2018'de sezona Şampiyonlar Ligi elemesiyle başlamış ve Club Brugge'yi saf dışı bırakarak Sevilla ile play-off oynamıştı. İspanyol ekibine evinde 2-1 yenilen Başakşehir, deplasmanda da 2-2 berabere kalınca Devler Ligi'ne veda etmişti.

