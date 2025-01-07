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Başakşehir, Christopher Operi'yi kadrosuna kattı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.01.2025 20:12
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Başakşehir, son olarak Fransız ekibi Le Havre’de forma giyen Christopher Operi’yi transfer etti.

Başakşehir, Christopher Operi'yi kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, kış transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

VE RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE

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Turuncu-lacivertliler sol kanat oyuncusu Christopher Operi ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

OPERI'NİN RAKAMLARI

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Operi, bu sezon Le Havre formasıyla Ligue 1’de 13 maça çıkarken tamamında 90 dakika oynadı. 27 yaşındaki futbolcu Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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