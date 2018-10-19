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Başakşehir'de Arda Turan Kayserispor'a karşı oynayacak mı?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay ile kavgasıyla gündem olan ve manşetleri süsleyen Arda Turan'ın cezası bitti.

Geçtiğimiz sezondan süregelen 10 maçlık cezasını dolduran Arda Turan'ın bu hafta sahada olup, olmayacağı merak konusu.

Başakşehir'den Arda Turan kararı

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Peki Arda Turan, Medipol Başakşehir formasıyla bu hafta Kayserispor'a karşı ter dökecek mi...

Peki Arda Turan, Medipol Başakşehir formasıyla bu hafta Kayserispor'a karşı ter dökecek mi...
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İşte bu soru yanıt buldu.

İşte bu soru yanıt buldu.
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Arda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde bu mücadelede görev yapabilecek.

Arda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde bu mücadelede görev yapabilecek.
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Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Emre Belözoğlu ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Emre Belözoğlu ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.
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Abdullah Avcı'nın, Arda Turan'ı yedek kulübesinde maça başlatması bekleniyor...

Abdullah Avcı'nın, Arda Turan'ı yedek kulübesinde maça başlatması bekleniyor...
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İşte Medipol Başakşehir'in, Kayserispor maçı muhtemel ilk 11'i... Mert - Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan (Mossoro), Elia, Adebayor.

İşte Medipol Başakşehir'in, Kayserispor maçı muhtemel ilk 11'i... Mert - Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan (Mossoro), Elia, Adebayor.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Oynatana da oynattırana da yazıklar olsun !
bırakın şu adamı gitsin madyacılık oynasın
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