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Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan Edin Visca açıklaması

05.07.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın yeni sezon hedefleri ve transferlerine dair açıklamalarda bulundu. Edin Visca'nın transferi hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı flaş ifadeler kullandı.

Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan Edin Visca açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını dileyen Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için Mert yok, milli takımdan döndüğü için izinli. Chadli izinli olacaktı, şanssız bir sakatlık geçirdi. Tolga izinli, aynı zamanda Yusuf'un beklenmedik bir problemi çıktı. Ana transferleri yaptık gibi. Şener, Lucas, Zulj... Kulübün ve benim şöyle bir beklentimiz var. Hazırlık maçlarını görüp, eksik çıkması muhtemel yerlere göre pozisyon almak. Belki merkez forvete doğru ağırlığımız olacak. Farklı düşünceler de olabilir."

"ŞAMPİYONLUK ÇOK İDDİALI BİR SÖYLEM"

Aykut Kocaman, takımın hedeflerine dair şunu söyledi:

"Şampiyonluk çok iddialı bir söylem, bunu başarmış bir kulübüz. Ben hep bu tezi savundum: Esas olan 51 puanın üzerine çıkmaktır. Her iki maçtan birini kazanabilmektir. Bunu istikrarlı hale getirdikten sonra hedefe kilitlenmek mantıklı olandır. Daha sonra büyük bir çöküntü yaşandı, biz geldikten sonra da kolay çözülmedi. Lafı şuraya getireyim: Son 7-8 haftalık periyotta ortalamalarımıza genel olarak dönmüştük. Hedefimiz, kolay çözülmeyen bir takım haline gelmek. Şampiyonluk için yola çıkmak, doğru ve arkası dolu bir söylem."

"KULÜBÜN MENFAATLERİ HER ŞEYİN ÜZERİNDE"

Kocaman, takımın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki futbolcusu Edin Visca'nın durumuna dair şunları söyledi:

"En azından bugüne kadarki gelişmeler için şunu söyleyebilirim: Ne olduysa, teknik direktörün çevresinde döndü. Şu ana dek bana gelen bir şey yok. Ben Edin'in oyun gücü ve insani yapısıyla aramızda olmasını tercih ederim. Ama öbür taraftan, ana düşüncelerimden birisi şudur: Kulübün menfaatleri, her şeyin üzerindedir."

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Aykut Kocaman İstanbul Başakşehir Edin Visca
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