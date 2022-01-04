Başakşehir'de Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e transfer çalımı!

Başakşehir'de Edin Visca ile yolların ayrılması artık kesin gibiyken tecrübeli oyuncu yerine bir oyuncu transferi için araştırmalar başlamıştı. Galatasaray'ın da kanat transferi için araştırma yaptığı bilinirken Onyekuru ile görüştükleri ortaya çıkmıştı. Fatih Terim'in öğrendiği bu olay tecrübeli çalıştırıcıyı çok kızdırdı.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ

Başakşehir'den sürpriz hamle geldi. Hali hazırda Olympiakos'ta forma giyen Henry Onyekuru için Olympiakos'a transfer teklifi yapıldı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin sportif direktörü olduğu dönemde yıldız oyuncunun menajeri D'Avila ile birkaç kez görüşmüştü. Yakınlıklarından dolayı Onyekuru ile bu bağlantıyla görüşen Emre Belözoğlu, Nijeryali futbolcuya "Başakşehir'e gel" dedi.

FEGHOULI'Yİ İSTEMİŞ, CEVAP ALAMAMIŞTI

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Feghouli'yi istemiş ve Sarı-Kırmızılı camiadan cevap alamamıştı.

BAŞAKŞEHİR İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Onyekuru'nun İstanbul'a dönmek istediği, ancak Galatasaray'ın Yunan ekibiyle yaptığı görüşmelerde orta yolu bulamaması sonrası Başakşehir'in devreye girmesi işleri değiştirdi. Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Onyekuru için Başakşehir, Galatasaray'a transfer çalımı atabilir.

