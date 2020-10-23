Başakşehir'de Junior Caiçara ameliyat oldu

Turuncu lacivertli kulüp tarafından 31 yaşındaki defans oyuncusu için yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Junior Caiçara, Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim Salı günü oynanan RB Leipzig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edildi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Asbaşkanımız Mesut Altan, CEO'muz Mustafa Eröğüt ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk, Brezilyalı futbolcumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu."
(DHA)
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