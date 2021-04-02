Başakşehir'de koronavirüs vakası

Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır."

Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta topladığı 30 puanla 17. sırada yer alıyor.

