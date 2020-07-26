Başakşehir'de Mahmut Tekdemir herkesi ağlattı!

Süper Lig’de tarihinde ilk kez şampiyon olan Medipol Başakşehir’in kaptanı Mahmut Tekdemir, takımının yaşadığı başarıda büyük bir rol oynarken katıldığı televizyon programında izleyenleri duygulandıran açıklamalar yaptı.

Futbola Damlaspor altyapısında başlayan ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısına geçen tecrübeli futbolcu Tekdemir, şimdiki adı Başakşehir olan İBB’ye transfer olduğu zaman yaşadıklarını boğazı düğümlenerek anlattı.NTV’de katıldığı programda konuşan kaptan Tekdemir, izleyenleri de duygulandıran konuşmasında şu ifadeleri kullandı...

"AYAKKABIM YIRTIKTI..."

Mahmut Tekdemir, “Benim hikayem şöyle. 15-16 sene aynı kulüpte oynuyorum profesyonel anlamda. Maç bitti, büyük heyecan, büyük sevinç. Arabaya bindim eve gidiyorum, birden duygulandım. 16 sene önce aklıma geldi, film şeridi gibi. İlk lulübe girdiğim an aklıma geldi, dün gibi aklımda. Ayakkabım yırtıktı şu önü, onu içine sokardım, yani kimse görüp de benimle alay etmesin, gülmesin diye saklardım.” dedi.

Öte yandan programda yer alan Rıdvan Dilmen ise, Tekdemir’in bu sözleri üzerine “Sen gurur duyulacak bir kardeşimizsin ya. Biz de öyle yırtık ayakkabıyla girdik. Allah seni hep mutlu etsin aslanım” ifadelerini kullandı.