Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı. Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 12.00’de Manchester’a hareket edecek ve son antrenmanını TSİ 22.00’de Old Trafford Stadı’nda yapacak.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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