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Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 22.11.2020 15:25 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı

Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı. Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 12.00’de Manchester’a hareket edecek ve son antrenmanını TSİ 22.00’de Old Trafford Stadı’nda yapacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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