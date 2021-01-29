SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı

29.01.2021 13:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alındığını resmen açıkladı.

Başakşehir, Okan Buruk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

"Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır.

Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa'da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye'yi gururlandırmıştır.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde 'şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü' olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır.

Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. "

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Başakşehir’in yeni transferleri 11’deBaşakşehir’in yeni transferleri 11’de
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
O ŞAMPIYONLUK SİYADIYDİ OKANLA İLGİLİ DEĞİLDİ TRABXONU ŞAMPİYON YAPMAMAK İÇİN BAŞAKŞEHİRİ YAPTILAR OKAN KATKISI SIFIR BU TAKIMA
İsabet bir karar olmuş
Düşer bunlar bu sezon!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

G.Saray transferde mutlu sona ulaştı

G.Saray transferde mutlu sona ulaştı

G.Saray'dan bir transfer hamlesi daha

G.Saray'dan bir transfer hamlesi daha

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber

Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

İrfan Can, kararını verdi!

İrfan Can, kararını verdi!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

Diğer Haberler

Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Göksel Gümüşdağ: İrfan Can için Fenerbahçe ile görüşeceğiz

'İrfan Can için F.Bahçe ile görüşeceğiz'

Başakşehir’in yeni transferleri Junior Fernandes ve Ömer Ali Şahiner 11’de

Başakşehir’in yeni transferleri 11’de

Başakşehir'de Fernandes'in lisansı çıktı

Başakşehir'de Fernandes'in lisansı çıktı

Okan Buruk'tan İrfan Can açıklaması

İrfan Can için resmi transfer açıklaması geldi!

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.