SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir'de Rafael bireysel çalıştı

Başakşehir'de Rafael bireysel çalıştı

31.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başakşehir'de Rafael bireysel çalıştı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı bulunan isimlerden Giuliano takımla çalışırken, Rafael ise bireysel idman yaptı.

Başakşehir'de Galatasaray mesaisi. Kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından duran top çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Giuliano takımla çalışırken, Rafael ise bireysel idman yaptı. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00’da yapacağı idmanla Galatasaray mücadelesi hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Başakşehir'de yeni forvet sürpriziBaşakşehir'de yeni forvet sürprizi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İrfan Can Kahveci'de karar günü

İrfan Can Kahveci'de karar günü

Bordeaux Jean Michael Seri'yi kiraladı

Bordeaux Jean Michael Seri'yi kiraladı

Başakşehir'de yeni forvet sürprizi

Başakşehir'de yeni forvet sürprizi

Dev kulübe büyük şok! Tesisleri ateşe verdiler

Dev kulübe büyük şok! Tesisleri ateşe verdiler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Egemen Korkmaz adeta çıldırdı!

Egemen Korkmaz adeta çıldırdı!

Süper Kupa Trabzonspor'un!

Süper Kupa Trabzonspor'un!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

Diğer Haberler

İrfan Can Kahveci'de karar günü

İrfan Can Kahveci'de karar günü

Başakşehir'den Boupendza için teklif

Başakşehir'de yeni forvet sürprizi

ÖZET | Başakşehir 1-5 Hatayspor

Başakşehir dibe vurdu: 5-1!

Aykut Kocaman Başakşehir'de

Aykut Kocaman Başakşehir'de

Galatasaray İrfan Can için Başakşehir’den haber bekliyor

G.Saray İrfan Can için haber bekliyor

Başakşehir'de Aykut Kocaman iddiası

Başakşehir'de Aykut Kocaman iddiası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.