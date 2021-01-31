Başakşehir'de Rafael bireysel çalıştı

Başakşehir'de Galatasaray mesaisi. Kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından duran top çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Giuliano takımla çalışırken, Rafael ise bireysel idman yaptı. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00’da yapacağı idmanla Galatasaray mücadelesi hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

