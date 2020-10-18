Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi mesaisi başladı... Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde Almanya'ya hareket edecek ve TSİ 20.00'de Red Bull Arena'a yapacağı çalışmayla Leipzig karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
(İHA)
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Cimbom'da Falcao ile yollar ayrılıyor
Abdülkadir Ömür "Dip" yaptı
Real Madrid bile etkilenirdi
Bayern, Bielefeld'e karşı ter attı
Milano derbisine Zlatan damga vurdu!
Sampdoria rahat kazandı, Muriqi siftah yaptı
Terim’in yüzünü güldürdüler
F.Bahçe'de yıldız isim Göztepe maçında yok!
Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
Robinho transferi iptal
Arjantinli yıldız isim futbolu bıraktı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum