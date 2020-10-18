SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi mesaisi

Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi mesaisi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 18.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi mesaisi

Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi mesaisi başladı... Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

5904

Turuncu-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde Almanya'ya hareket edecek ve TSİ 20.00'de Red Bull Arena'a yapacağı çalışmayla Leipzig karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Başakşehir hazırlıklarını tamamladıBaşakşehir hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Cimbom'da Falcao ile yollar ayrılıyor
Cimbom'da Falcao ile yollar ayrılıyor
Süper Lig ekibinde istifa
Süper Lig ekibinde istifa
Messi için yeni transfer teklifi
Messi için yeni transfer teklifi
Rıdvan Dilmen: Sezonu bitiremezsiniz, şaibe çıkar
Rıdvan Dilmen: Sezonu bitiremezsiniz, şaibe çıkar
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Dünya yıldızı ile anlaşma sağlandı! Yer yerinden oynayacak!
Dünya yıldızı ile anlaşma sağlandı! Yer yerinden oynayacak!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Başakşehir, Ravil Tagir transferini resmen açıkladı
Başakşehir, Ravil Tagir transferini resmen açıkladı
''Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık''
''Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık''
Beşiktaş anlaşamadı, Aboubakar Süper Lig ekibine gidiyor!
Beşiktaş anlaşamadı, Aboubakar Süper Lig ekibine gidiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi mesaisi
Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi mesaisi
Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkartacağız
Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkartacağız
Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Başakşehir hazırlıklarını tamamladı
Edin Visca Trabzonspor maçlarında başarılı
Visca Trabzonspor maçlarında başarılı
Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı
Süper Lig'den gönderilen futbolcu, Avrupa'yı salladı!
Göksel Gümüşdağ: "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yüzde 30 seyirci alınabilir"
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yüzde 30 seyirci alınabilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.