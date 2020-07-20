Başakşehir'den 550 milyonluk dev gelir!

Kökeni İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a dayanan ve 2014'te İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü alan takım, hem tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu hem de rekor bir gelire kondu.

Ligin 6. şampiyonu olan Başakşehir'in bu sezon toplam 300 milyon liralık gelire ulaşması bekleniyor. Kulüp gelecek yıl bu parayı sadece Şampiyonlar Ligi'nden kazanacak. Devler Ligi'nde gruplara tek başına kalırsa, Başakşehir'in geliri en az 30 milyon Euro (Yaklaşık 235 milyon TL) arasında olacak.

Dolayısıyla kulüp bu şampiyonlukla, kasasına yaklaşık 550 milyon lira koymuş olacak. Yaklaşık 200 milyon liralık bütçesi olan kulüp böylece 550 milyon lira kazandırmış olacak.

YAYINCIDAN 140 MİLYON LİRA

Başakşehir'in en önemli gelir kalemlerinden birisi bu yıl yayın geliri olacak. Kulüp topladığı puanla 63 milyon lirayı kasasına koymayı başardı. Lige katılım payı olarak verilen yaklaşık 38 milyon lirayı da sezon başında alan Başakşehir, şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla, 36 milyon liranın da sahibi olacak. Böylece Başakşehir yayın gelirinden yıl sonunda 140 milyon lira civarında kazanmış olacak.