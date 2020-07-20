Başakşehir'den 550 milyonluk dev gelir!

Kökeni İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a dayanan ve 2014'te İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü alan takım, hem tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu hem de rekor bir gelire kondu.
Ligin 6. şampiyonu olan Başakşehir'in bu sezon toplam 300 milyon liralık gelire ulaşması bekleniyor. Kulüp gelecek yıl bu parayı sadece Şampiyonlar Ligi'nden kazanacak. Devler Ligi'nde gruplara tek başına kalırsa, Başakşehir'in geliri en az 30 milyon Euro (Yaklaşık 235 milyon TL) arasında olacak.
Dolayısıyla kulüp bu şampiyonlukla, kasasına yaklaşık 550 milyon lira koymuş olacak. Yaklaşık 200 milyon liralık bütçesi olan kulüp böylece 550 milyon lira kazandırmış olacak.
Başakşehir'in en önemli gelir kalemlerinden birisi bu yıl yayın geliri olacak. Kulüp topladığı puanla 63 milyon lirayı kasasına koymayı başardı. Lige katılım payı olarak verilen yaklaşık 38 milyon lirayı da sezon başında alan Başakşehir, şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla, 36 milyon liranın da sahibi olacak. Böylece Başakşehir yayın gelirinden yıl sonunda 140 milyon lira civarında kazanmış olacak.
Kulübün bir diğer önemli gelir kalemi ise UEFA olacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı işler çıkaran ve yoluna devam eden Başakşehir bugüne kadar 80 milyon lira civarında para kazanmayı başardı.
Sponsorluk, bilet, kombine, loca, VIP ve ticari gelirlerden de Başakşehir'in yaklaşık 50 milyon lira kazandığı tahmin ediliyor. Başakşehir'in tüm maçlar bittiğinde ve UEFA gelirinin artması durumunda 300 milyon lira kazanması bekleniyor.
Başakşehir yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını son anda kaptırıyor. Ancak şampiyonluk durumunda takım, gelecek yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamadan temsil edecek.
Şampiyonlar Ligi geliri ise minimum 30 milyon Euro olacak. Yani kulüp bu sezon elde ettiği geliri gelecek sezon neredeyse sadece Şampiyonlar Ligi'nden elde edecek. Böylece Başakşehir aynı performansı göstermesi durumunda bir gelecek sezonun mali bilançosunda toplam 500 milyon liradan fazla gelir gösterebilecek.
Başakşehir yıllardır Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un serbest bıraktığı oyuncuları kadrosuna katıyor. Bu oyunculara 2019/20 sezonunda toplam 25 milyon Euro (196 milyon lira) civarında para ödedi.
Uzun süredir bonservis ücreti ödemeyen kulüp ilk kez bu sezon 6 milyon Euro'luk oyuncu transfer etti. Kulübün kadro değeri ise 70 milyon Euro seviyesinde. Ancak kadrosunda yaşı yüksek birçok oyuncu bulunuyor. (Ajansspor)
''8-10 yeni transfer lazım''
Novak'tan transfer açıklaması!
Fenerbahçe'ye mesaj: Geçmiş olsun
Hüseyin Çimşir: Taraftardan özür diliyoruz
''Tecrübesizliğimizden bir gol yedik''
Fenerbahçe derbide kızardı!
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
Galatasaray'a imza atmadım
Hakan Çalhanoğlu'na tam not
Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum