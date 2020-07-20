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Başakşehir'den 550 milyonluk dev gelir!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.07.2020 08:02 | Son Güncelleme

İlk defa Süper Lig şampiyonu olan Başakşehir, tarihi gelire ulaştı. Kulüp gelecek sezon elde edeceği Şampiyonlar ligi geliri hariç bu sezon toplamda 300 milyon liraya yakın parayı kasasına koyacak. Şampiyonlar Ligi de hesaba katılırsa bu rakam 550 milyonu buluyor.

Başakşehir'den 550 milyonluk dev gelir!

Kökeni İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a dayanan ve 2014'te İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü alan takım, hem tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu hem de rekor bir gelire kondu.

Ligin 6. şampiyonu olan Başakşehir'in bu sezon toplam 300 milyon liralık gelire ulaşması bekleniyor. Kulüp gelecek yıl bu parayı sadece Şampiyonlar Ligi'nden kazanacak. Devler Ligi'nde gruplara tek başına kalırsa, Başakşehir'in geliri en az 30 milyon Euro (Yaklaşık 235 milyon TL) arasında olacak.

Dolayısıyla kulüp bu şampiyonlukla, kasasına yaklaşık 550 milyon lira koymuş olacak. Yaklaşık 200 milyon liralık bütçesi olan kulüp böylece 550 milyon lira kazandırmış olacak.

YAYINCIDAN 140 MİLYON LİRA

Başakşehir'in en önemli gelir kalemlerinden birisi bu yıl yayın geliri olacak. Kulüp topladığı puanla 63 milyon lirayı kasasına koymayı başardı. Lige katılım payı olarak verilen yaklaşık 38 milyon lirayı da sezon başında alan Başakşehir, şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla, 36 milyon liranın da sahibi olacak. Böylece Başakşehir yayın gelirinden yıl sonunda 140 milyon lira civarında kazanmış olacak.

UEFA'DAN 300 MİLYON

Kulübün bir diğer önemli gelir kalemi ise UEFA olacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı işler çıkaran ve yoluna devam eden Başakşehir bugüne kadar 80 milyon lira civarında para kazanmayı başardı.

Sponsorluk, bilet, kombine, loca, VIP ve ticari gelirlerden de Başakşehir'in yaklaşık 50 milyon lira kazandığı tahmin ediliyor. Başakşehir'in tüm maçlar bittiğinde ve UEFA gelirinin artması durumunda 300 milyon lira kazanması bekleniyor.

DEV GELİR GELECEK SEZONA YANSIYACAK

Başakşehir yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını son anda kaptırıyor. Ancak şampiyonluk durumunda takım, gelecek yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamadan temsil edecek.

Şampiyonlar Ligi geliri ise minimum 30 milyon Euro olacak. Yani kulüp bu sezon elde ettiği geliri gelecek sezon neredeyse sadece Şampiyonlar Ligi'nden elde edecek. Böylece Başakşehir aynı performansı göstermesi durumunda bir gelecek sezonun mali bilançosunda toplam 500 milyon liradan fazla gelir gösterebilecek.

25 MİLYON EURO'LUK TAKIM

Başakşehir yıllardır Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un serbest bıraktığı oyuncuları kadrosuna katıyor. Bu oyunculara 2019/20 sezonunda toplam 25 milyon Euro (196 milyon lira) civarında para ödedi.

Uzun süredir bonservis ücreti ödemeyen kulüp ilk kez bu sezon 6 milyon Euro'luk oyuncu transfer etti. Kulübün kadro değeri ise 70 milyon Euro seviyesinde. Ancak kadrosunda yaşı yüksek birçok oyuncu bulunuyor. (Ajansspor)

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