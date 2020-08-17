Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ve Türk futboluna vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin kaptan." ifadeleri yer aldı.
Mesajla birlikte Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir forması ile birlikte çıktığı maçlardan da görüntüler paylaşıldı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’ne ve Türk futboluna vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin kaptan. ????#EmreBelozoglu pic.twitter.com/XBuM3uuOU8— İstanbul Başakşehir ???? #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 17, 2020
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