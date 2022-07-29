Başakşehir'den İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya İbrahim Tatlıses göndermesi! ''Etek sarı, sen etekten sarısın...''

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya konuk oldu. Rakibini 1-0'lık skorla turnuva dışına atan Başakşehir, 3. eleme turuna yükseldi. Bu galibiyetin ardından Başakşehir'den flaş bir gönderme yapıldı.

İLK MAÇTAN SONRA PAYLAŞMIŞLARDI

İstanbul'da oynanan ilk maçtan 1-1'lik skorla döndükten sonra bir paylaşım yapan İsrail temsilcisi, İbrahim Tatlıses'in şarkısı olan ''Mavi mavi'' müziğiyle bir video paylaşmış ve kaleci Volkan Babacan'ın forma rengine gönderme yapmıştı.

BAŞAKŞEHİR'DEN CEVAP GELDİ!

Dün oynanan maçtan 1-0 galip ayrılarak İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı turnuva dışına iten Başakşehir'den yine bir İbrahim Tatlıses şarkısı olan ''Etek sarı, sen etekten sarısın'' şarkısıyla cevap geldi. Maccabi Netanya'nın forma rengi olan sarı renge gönderme yapan Başakşehir'in bu paylaşımına kısa süre içinde taraflı tarafsız herkes beğeni yağdırdı.



