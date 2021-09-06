Başakşehir'den James Rodriguez transferi

Süper Lig 'de yeni sezona 3'te 0 ile oldukça kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Başakşehir'in Everton'dan ayrılmak isteyen James Rodriguez için devrede olduğu belirtildi.

Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre James Rodriguez, Carlo Ancelotti sonrası Rafael Benitez'in göreve geldiği Everton'da kalmak istemiyor. Everton ile sözleşmesi 2022'de bitecek Kolombiyalı yıldız, Benitez ile çalışmak istemezken şu ana kadar tek teklif de transfer döneminin devam ettiği Türkiye'den gelmiş durumda.

İSTANBUL'A GELİYOR

James Rodriguez için tek teklifin Başakşehir'den geldiğini açıklandı. Başakşehir, James Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Portekizli haberci Pedro Almeida da James Rodriguez'in İstanbul'a gideceği iddialarını uçak emojisi ve Türk bayrağı ile attığı tweet ile destekledi.

2020-21 sezonunun başında Real Madrid'den Everton'a transfer olan 30 yaşındaki yıldız oyuncu; geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı toplam 26 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon Rafael Benitez yönetimindeki Everton'da ise henüz forma giymedi.



