Başakşehir'den Mario Mandzukic bombası! Anlaşma tamam!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Hırtat golcü Mario Mandzukic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile anlaştığı belirtilen ancak resmi açıklama yapılmayan Hırvat golcü için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Rusya'nın önemli gazetecilerinden Nobel Arustamyan'ın haberine göre, Lokomotiv Moskova ile sözleşme konusunda anlaşamayan Manduzkic için Başakşehir kulübü devreye girdi ve bu transferi bitirdi.
Dünyaca ünlü golcünün, yıllık 2.4 milyon euro üzerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı fakat son anda ufak pürüzler nedeniyle bu transferin iptal olduğu aktarıldı.
Yapılan son görüşmelerden sonra dünyaca ünlü golcü Mandzukic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken, bu transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.
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