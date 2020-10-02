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Başakşehir'den Mario Mandzukic bombası! Anlaşma tamam!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli golcünün Medipol Başakşehir ile her konuda anlaşma vardığı aktarıldı. Başakşehir'in ligde kötü gidişatı durdurmak için dünyaca ünlü bir golcü almayı hedeflediği belirtilirken bu ismin Mario Manduzkic olduğu ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Başakşehir'den Mario Mandzukic bombası! Anlaşma tamam!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Hırtat golcü Mario Mandzukic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile anlaştığı belirtilen ancak resmi açıklama yapılmayan Hırvat golcü için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Rusya'nın önemli gazetecilerinden Nobel Arustamyan'ın haberine göre, Lokomotiv Moskova ile sözleşme konusunda anlaşamayan Manduzkic için Başakşehir kulübü devreye girdi ve bu transferi bitirdi.

Dünyaca ünlü golcünün, yıllık 2.4 milyon euro üzerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı fakat son anda ufak pürüzler nedeniyle bu transferin iptal olduğu aktarıldı.

"BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI"

Yapılan son görüşmelerden sonra dünyaca ünlü golcü Mandzukic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken, bu transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.


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