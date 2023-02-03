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Başakşehir'den ses getirecek transfer hamlesi! Bir zamanların genç yıldızı artık Türkiye'de!

03.02.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Başakşehir'den ses getirecek transfer hamlesi! Bir zamanların genç yıldızı artık Türkiye'de!
Adnan Januzaj

Adnan Januzaj

BEL Belçika
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sevilla
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

MANCHESTER, DORTMUND VE DAHASI...

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Henüz genç yaşında Manchester United'a transfer olarak Avrupa'nın en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Januzaj, beklenen çıkışı yapamamış ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Belçikalı oyundu daha önce Manchester United, Borussia Dortmund, Sunderland ve Real Sociedad formalarını giymişti.

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