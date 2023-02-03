Başakşehir'den ses getirecek transfer hamlesi! Bir zamanların genç yıldızı artık Türkiye'de!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

MANCHESTER, DORTMUND VE DAHASI...

Henüz genç yaşında Manchester United'a transfer olarak Avrupa'nın en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Januzaj, beklenen çıkışı yapamamış ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Belçikalı oyundu daha önce Manchester United, Borussia Dortmund, Sunderland ve Real Sociedad formalarını giymişti.

